現任立委蕭美琴一反常態，曬出政績文宣，力求連任。（蕭美琴服務團隊提供／王昱凱花蓮傳真）

藍營候選人黃啟嘉即便忙於競選，仍不忘醫師本分，拾起白袍為病患看診，十分親民。（黃啟嘉服務團隊提供／王昱凱花蓮傳真）

立委參選登記今開跑，花蓮藍綠雙方昨天卯足勁衝選情。國民黨提名人黃啟嘉前往縣內讀經會考敲響狀元鐘，表達翻轉偏鄉教育決心。尋求連任的綠營代表蕭美琴不遑多讓，曬出4年政績文宣。各界爭相勸進的前花蓮縣長傅崑萁近日頻頻出現各種場合，雖未表態參選，但立委之戰三方鼎力態勢呼之欲出。

向來一片藍的花蓮於4年前遭蕭美琴翻轉綠地，但即便深耕十年，連任之路仍崎嶇難行，黃啟嘉雖為政治素人，卻憑著清新的醫生形象與親民作風擄獲支持者青睞，兩人昨日依舊勤跑基層與民互動，做登記前最後衝刺。

黃啟嘉強調，教育為人才之本，政府應投入資源注重偏鄉，留住人才後花蓮才有更佳發展。除現身活定貼近基層，黃啟嘉不忘醫師身份，即使忙碌仍身披白袍抽空看診，叮嚀縣民近日流感好發，一定要做好保暖與預防，展現愛民親和力。

蕭美琴則一反低調常態，曬出12萬份《蕭美琴向你報告》政績文宣，分三部分介紹4年所為，包含首項花蓮最有感的交通議題，第二部分列出人民有感最實在、打造亮點最實在等7項呼應競選「會做事、較實在」口號，第三部分則詳述多年來質詢提案與會勘紀錄。

上週一連四天，花蓮地方報不斷刊出各界勸進與敦請支持傅崑萁廣告，傅也頻繁出現於各式活動，並於11日花蓮筷子節中砲轟民進黨選前才開出他已爭取多年的蘇花安支票企圖攏絡選民，即便傅始終未提參選意願，但各界依舊希望傅整合泛藍奪下花蓮這一席。

(中時 )