國民黨總統提名人韓國瑜今日至三重出席婦女後援會活動，並接受媒體訪問指出，這次國民黨的不分區名單的確和人民的期待有落差。國民黨如果不栽培年輕人，一定會被唾棄。韓國瑜表示，未來若當選，一定優先考慮年輕人入閣。

今日稍早民進黨的正副總統提名人已確定是蔡賴配，韓國瑜說，過去賴清德一向支持台獨及赦扁，蔡英文總統也應該表示是否支持。韓國瑜指出，蔡賴兩人若立場不同，豈不是開了台灣人一個大玩笑。韓國瑜也表示，韓國瑜和張善政一向都熱愛中華民國，立場非常清楚。

韓國瑜也指出，今年民進黨內總統提名初選，蔡英文和賴清德廝殺慘烈，當時賴清德還公開呼籲蔡英文總統不要用國家機器、網軍鬥他。現在兩人居然搭檔，可見完全是派系妥協，完全是為了選舉，不是理念的結合。

韓國瑜也回應日前行政院長蘇貞昌對於韓陣營所提政策的質疑，韓國瑜說，不論是勞動、能源、長照、幼兒、青年與國際接軌等等政策，國政顧問團都非常負責任。韓國瑜說，過去蘇貞昌當屏東縣長、台北縣長時評價都不錯，為何現在當了行政院長後，讓人民不信任。請蘇貞昌多多傾聽台灣人民的心聲，了解一下為何人民如此不滿，不要老是檢討別人。

韓國瑜今日於台上致詞時也指出，台灣十個男人，有九個都聽老婆的，剩下那一個是怕老婆的。韓國瑜說，經過這三年半，大家非常能體會，我們的總統和國會是這麼的重要。韓國瑜說，台灣現在沒有任何行業對未來有信心。

韓國瑜舉例：軍公教、消防、農漁民、及受中美貿易戰衝擊的跨國企業，太多太多的人過得太辛苦了。韓國瑜說，這一路下鄉之旅，有許多人向他抱怨。韓國瑜表示，台灣被鎖住了，三年半斷了七個邦交國，新南向一敗塗地，內部經濟蕭條，課綱亂象，家長憂心。

韓國瑜表示，民進黨控制了90％媒體，現在媒體不敢監督執政黨，都在監督在野黨。韓國瑜指出，台灣的媒體在墮落，民主大倒退，青年看不到未來。韓國瑜說，台灣是民主政黨治理，做得好繼續做，做不好就請下台。

(中時 )