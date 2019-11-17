我太平洋友邦馬紹爾群島（Marshall Islands）明（18）日將舉行國會大選，外媒報導，隨著美國在當地的影響力下降，明日大選結果恐牽動馬國與台灣的邦交關係。

法新社報導，自太平洋島國吉里巴斯、索羅門群島9月相繼與台灣斷交、與大陸建交，美陸在此區域的緊張局勢逐漸升溫，而此次大選國會席次只要稍有變動，都可能影響馬紹爾群島與台灣21年的邦交關係，助長大陸擴大該區域外交網絡的企圖。

綜合法新社、香港《南華早報》報導，馬紹爾群島自1979年獨立以來，便相當仰賴美國在政治、經濟上的支持，兩國還簽署了長期「自由加盟協約」（Compact of Free Association），透過協約，華府能夠以數十億美元金援換取在當地的防禦與安全控制權，該協議將於2023年到期。不過隨著美國冷淡回應當地海平面上升、冷戰時期美在附近島嶼進行核彈試爆所產生的輻射問題等，部分當地議員逐漸轉向北京尋求支持。

先前馬紹爾群島的「朗格拉普環礁」（Rongelap Atoll）市長馬塔悠希（James Matayoshi）才倡議要效法香港模式，在朗格拉普環礁建立「特別行政區」，並且引進陸資建設。馬塔悠希表示，此計畫將讓他的朗格拉普環礁從「核廢地」變身為「商業天堂」，該計畫甚至受到許多議員支持，親美、友台的馬國總統海妮（Hilda Heine）當時抨擊此舉非法、違憲，導致她的政府在去年11月面臨不信任投票、差點垮台，儘管她最終並未遭逼宮下台，但是執政黨隨後在國會失去多數優勢，國會自此陷入僵局。

法新社分析，馬紹爾群島明天迎來大選，海妮政府仍將面臨一群急欲推動大陸投資案的反對派領袖挑戰，因此任何席次變動都可能牽動台馬關係。

值得注意的是，根據馬國2016年實施的新法，旅美居民無法參與此次投票，目前馬紹爾群島全國登記選民約有44,000 人，當中15,000居住在美國，相當於1/3人口不能回來投票。儘管這項爭議禁令上月已遭馬國最高法院裁決違憲，但要在選舉前執行命令卻又為時已晚，也讓大選增添變數。報導說，許多居民因海平面上升、輻射等因素遷出馬國，當中多數人移居美國。

(中時電子報)