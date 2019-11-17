台灣拼布藝術節邀身障孩子參與 300幅作品拼出一幅「愛」。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台灣拼布藝術節籌備委員會17日在台中特殊教育學校舉辦「2019 台灣拼布藝術節-在台中-讓愛飛揚分享愛-樂踩街」，吸引600多人熱情參與，跟著拼布作品踩街踏青到文心森林公園，共300幅拼布作品，拼成「愛」字齊置草坪空拍，相當壯觀。活動現場由身心障礙孩子創作的拼布作品，進行拼布義賣，讓孩子體驗多元學習課程。

教育局表示，此次活動除安排園遊會品嘗美食、欣賞街頭藝人演出、體驗羊毛氈、俄羅斯刺繡、拼布義賣，現場也規劃「聚大愛－座墊被募集」活動，捐贈給聯辦的社福團體，拼布藝術壁飾創作，300幅作品共同聯展，現場也展示台中特殊教育學校特教學生與社福團體學員學習拼布縫紉技藝成果。

活動總召集人江芳瑱說，以拼布分享愛，藉此活動募集愛心座墊被，報名者攜帶自己的作品戶外展示，透過相關產業的展覽和交流，推廣台灣拼布市場。她也分享，自閉症的孩子在拼布縫紉的過程中，學會耐心，錯了拆、拆了再縫的挫折忍受力，情緒漸漸穩定，工作時間也逐漸拉長，帶給學生成就感與自信心。

教育局強調，此次活動由台灣拼布藝術節籌備委員會主辦，台中市立台中特殊教育學校、社團法人台中市山海屯啟智協會、社團法人台中市自閉症教育協進會、社團法人台灣畫話協會、台灣縫紉機輸出業同業共同聯合辦理，由靜態室內展出，轉移成戶外動態展演，推廣手作藝術之美。

(中時 )