新北市第12選區立委參選人李永萍17日上午在瑞芳國中，舉辦競選總部成立造勢大會。包括國民黨總統參選人韓國瑜、新北市長侯友宜、前台北縣長周錫瑋、前台北市長郝龍斌等人都到場為李永萍站台，聲勢浩大，現場擠滿數千人。李永萍特別呼籲，明年2020大選一定要把票投給國民黨，撥亂反正，讓中央地方一條心。

侯友宜說，李永萍是最好的立委，拜託大家給一個機會，讓他能跟李永萍聯手，讓中央、地方拚出更好的日子，我們好好做事，中華民國才有機會。

韓國瑜致詞時表示，李永萍學歷好，又擔任過台北市副市長、台北市文化局長、立委，而且具有「不服輸」、「勇於接受挑戰」的個性，他拜託鄉親要全力支持李永萍。

李永萍提到，她當選後將為瑞芳鐵路爭取高架化，不要再讓市民冒危險，同時把瑞芳市區兩邊縫合起來，打造一個更好的瑞芳。

李永萍還指出，韓國瑜成立「觀光部」的政策非常重要，只要韓國瑜當選，成立觀光部後，未來新北市觀光資源不夠的部分都能由中央補助，讓瑞芳、坪林、雙溪、貢寮商業復甦。

李永萍最後說道，她投入選舉半年來「一步一腳印」走遍基層，發現許多偏鄉都有資源不足問題，希望民眾在2020大選給她與韓國瑜機會，讓他們與新北市長侯友宜一起打拼。

(中時 )