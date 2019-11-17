科技日新月異，人類在造機器人的技術更加純熟，如日本2015年推出了美少女JK「Saya」以及世界最有名的首位機器公民—蘇菲亞等。最近，瑞士某家妓院便相準這個商機，決定將所有的女性員工換成性愛娃娃，竟意外地大受好評。

據《每日星報》報導，在瑞士的科林斯(Kriens)一家妓院幾乎將女員工換成了性愛娃娃。報導指出，將真人替換後，一次的服務費用也從原本的200法郎(約台幣6163元)降至一次90法郎(約台幣2773元)。

該妓院表示，「她」絕對不會有頭痛，經期或心情不好的時候。並且「她會和你做任何你想要做的事。」至於娃娃的清潔問題，該妓院則聲稱在每一次使用完畢後這些娃娃都會進行消毒與清洗。房間內也會附有清潔用品，讓客人使用。

對於這項創舉，有少數人表示，無法想像性愛娃娃取代真人和性愛娃娃不能代替人類等。不過，有一份針對9000名男士的研究指出，約有三分之一的男人承認他們想與娃娃做愛。而該妓院在推出這項服務後，也確實大受好評。

(中時電子報)