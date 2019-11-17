夏宇童17日舉行「不安的11音樂會」，睽違11年發布迷你新專輯《不安》，她透露緊張到好幾晚睡不好，音樂會前天還被好友們頻放鳥，五熊、何嘉文因工作無法出席，阿諾則被醫生說要躺下安胎也缺席，她透露「好友」孫協志有傳訊息鼓勵她，但不會現身當神秘嘉賓。

夏宇童提及，公司投資破百萬，她近日滿腦子都是首發1000張EP如何賣光，老實講壓力有點大，孫協志好兄弟許孟哲近日求婚成功趙孟姿，被問說是否會哪天閃婚，她笑說：「應該可以，我不是可以想很多的人，順其自然那種，但不會是近期，沒想到要成家，認真想說明年可否發單曲。」至於是否期待孫協志求婚，她甜笑，「我不喜歡驚喜，完全沒想到求婚，先煩惱EP賣完比較重要。」

夏宇童首唱新歌〈不安〉。（五熊國際提供）

睽違11年再發片，夏宇童坦言壓力大，「我昨天有一度發文在粉絲團，寫下到底是自己一廂情願，還是有人想聽我唱歌。」孫協志之前曾說是夏宇童鐵粉，而且也會看價格認購專輯，被問是否已拿到熱騰騰的新作品，她直喊，「我要等協志哥買。」語氣中帶幾分甜蜜。

(中時 )