海碩盃女雙冠軍留在台灣，李亞軒（右）獲勝後露出如釋重負的笑容，20歲的吳芳嫺則當場哭了起來。（李弘斌攝）

等了5年，台北海碩女網賽雙打冠軍再次留在台灣！李亞軒／吳芳嫺今天力戰93分鐘，以4比6、6比4、10比7逆轉擊退科維妮奇／嘉可波薇茨，攜手拿下雙打后冠。由於海碩集團總裁韓國福加碼鼓勵地主好手，奪冠獎金加倍，李亞軒、吳芳嫺將各抱回5500美元獎金。

李亞軒獲勝後握拳舉向空中，露出如釋重負的笑容，並走過去擁抱搭檔，20歲的吳芳嫺則已哭成淚人兒。不過頒獎典禮上，不愛公開發言的李亞軒把致詞機會讓給了學妹，吳芳嫺則說：「特別謝謝學姐，沒有她，我就不可能在這個舞台上。也謝謝海碩集團辦這個比賽，讓我們在台灣有更多人幫我們加油。」

李亞軒獲勝奪冠後握拳舉向天空，隨後還開心的把球拍一拋。（李弘斌攝）

李亞軒／吳芳嫺今天先以4比6讓出首盤，次盤兩人連破對手兩個發球局，取得4比0領先，儘管一度被追成4比3，幸好及時穩住陣腳，接下來兩個發球局都成功保住，以6比4將比賽逼入「超級搶十局」。

李亞軒／吳芳嫺今天先以4比6讓出首盤，次盤兩人連破對手兩個發球局，取得4比0領先，儘管一度被追成4比3，幸好及時穩住陣腳，接下來兩個發球局都成功保住，以6比4將比賽逼入「超級搶十局」。

搶10局李亞軒／吳芳嫺穩紮穩打，一度取得7比ˋ的有利局面，儘管又被對手追成7平，但李亞軒此時發揮「學姐」功力，先在網前截擊得手，再於後場對角抽球拿下賽末點，完成奪冠任務。

(中時電子報)