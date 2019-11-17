Gogoro擔任能源系統總工程師方德良（Daniel Robert Vickery）在香港認識台籍妻子，後來台工作，日前他向移民署申請永久居留證，台北服務站依「外國專業人才延攬及僱用法」，認定是高級專業的外國人，可在不放棄原國籍的情況取得永久居留，也就是俗稱「梅花卡」。

移民署指出，美國籍方德良有如美國影集的主角「馬蓋先」一般，因電動機車電池專長，2015年被延攬到Gogoro擔任電機工程師，至今4年多，從電機工程師至能源系統工程師，帶領60人的團隊，研發快速充電、快速放電的電池服務站。

方德良說，他熱愛台灣，還曾攀登玉山主峰，常騎電動機車穿梭大街小巷。台北市服務站主任蘇慧雯說，方是以高級專業人才的條件通過審核，政府為吸引像方這樣的專業人才，經審核通過符合規定的外籍專業人才，不須居留滿5年即可提出申請；尤其近年「國籍法」及「外國專業人才延攬及僱用法」修訂，對我國具有特殊貢獻或具我國所需高級專業的外國人，可以在不放棄原國籍的情況在台永久居留。

(中時 )