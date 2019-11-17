家扶中心表揚自強家長、兒童。（何冠嫻攝）

苗栗家扶中心17日舉辦「牽手伴童走，幸福一起GO」寒冬送暖園遊會，籌措資金並發放愛心物資。（何冠嫻攝）

苗栗家扶中心自1970年創立，目前共扶助950戶弱勢家庭、1794名兒少，協助課後輔導、急難救助、脫貧方案等，扶助縣內弱勢家庭。17日舉辦寒冬送暖園遊會，集結各界資源伴經濟弱勢家庭與兒少度寒冬。

17日家扶基金會苗栗家庭扶助中心舉辦「牽手伴童走，幸福一起GO」寒冬送暖園遊會，邀集112個義賣攤位共襄盛舉。苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，寒冬送暖園遊會自2011年開始辦理籌措資金，今年邁入第9年，連年獲社會大眾、企業等善心人士捐贈資助，發放愛心物資予經濟弱勢家庭與兒少，過好年。

苗栗縣長徐耀昌17日偕同立委徐志榮夫人王慧珍、縣議員余文忠、江村貴及楊明燁、苗栗家扶中心等人，號召社會做公益，並為象徵希望與幸福的青鳥裝上羽翼，展翅高飛，將愛、溫暖、熱情、樂觀、希望、幸福、堅韌、陪伴、活力、勇氣遍布社會角落。徐耀昌表示，各地愛心支持家扶中心，幫助急難或弱勢家庭，感恩社會做公益，培植下一代，並勉勵受助者成為自立自強的典範。

家扶中心表揚自強家長、兒童以及扶助有功的竹南保民宮、京鼎精密科技傳愛社、佳美欣業等單位，以及持續6年參與的京元電子、苗栗舊愛送歡樂、天仁道德文化基金會、東興水果行、純青石陶窯攤商，另有家扶志工曾秀霞、陳春菊、鍾云勻、陳姿宇，獲獎表揚。

家扶中心感謝慈意愛心會、中壢慈仁基金會、3460火狐輪哈雷車隊、BMW Cruser 酷瑟車隊、三義九華山大興善寺、銅鑼九華山大興善寺等捐贈各類民生物資。

(中時 )