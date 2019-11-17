交通部觀光局副局長周廷彰（中）、台中市副市長楊瓊瓔（左）、立委洪慈庸（右）等執鏟動土。（交通部觀光局提供／王文吉台中傳真）

2020台灣燈會主燈基座動土，交通部觀光局副局長周廷彰（中）、台中市副市長楊瓊瓔（左三）、立委洪慈庸（右三）及市府官員皆出席。

2020台灣燈會在台中，交通部觀光局17日於后里森林園區預定地舉辦「森生守護」主燈基座動土典禮，由副局長周廷彰主持祈福儀式，預計明年2月7日試燈。台中市副市長楊瓊瓔出席時表示，市府全力配合中央、全力以赴辦好燈會，讓全世界遊客感受台灣花燈之美。

2020台灣燈會主燈「森生守護」由藝術家林舜龍操刀，將打造超過15公尺的大型巨樹藝術創作，呈現大自然生生不息的能量流動意象。主燈基座動土儀式由周廷彰主持，台中市副市長楊瓊瓔、建設局長陳大田、觀光旅遊局長林筱琪及立委洪慈庸都到場參與。

周廷彰表示，2020台灣燈會主燈以「大地之母」為主軸，帶給人們保育環境的省思，燈光效搭配森林意象，呈現萬種風情，結構內部也首次開放民眾進入近距離欣賞；主燈於晚間不僅可供觀賞，白天也是座漂亮的公共藝術，燈會結束後將原地永久續展，打造后里新地標。

「打造最棒燈會！」楊瓊瓔指出，市府竭盡所能辦好台灣燈會，各環節都相當注意，今日主燈動土典禮由交通部觀光局規劃，市長盧秀燕特別責請由她及相關局處首長陪同，並指示全力配合整理場地，讓動土典禮順利舉行。

繼2003、2015台灣燈會後，2020台灣燈會重返台中，主展區后里森林園區「森林秘境」、馬場園區「藝想世界」，展期從明年2月8日至23日共16天。副展區文心森林公園以「童趣樂園」為主題，力邀國際知名童趣角色，打造親子同樂的兒童森林公園，今年12月21日點燈。

(中時 )