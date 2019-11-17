Akira向父母奉茶。(親友提供)

林志玲與AKIRA兩度接吻。(親友提供)

台灣第一名模林志玲與日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA今（17日）下午在台南舉行世紀婚禮，下午約2點50分新人從晶英酒店出發，前往「吳氏大宗祠」舉行儀式，現場依然有數百人圍觀。儀式開始，林志玲步下車由爸爸林繁男緩緩牽進場內，爸爸用台語囑咐AKIRA ：「一切拜託你了。」讓林志玲鼻酸留下眼淚，掀起頭紗時她也不斷拭淚，止不住感動的淚水。

林志玲先是用日文念新娘誓詞，說到一半就忍不住淚崩，AKIRA也聽到哭了出來，後來林改用中文說：「親愛的良平，這個地方裝滿了我爸媽的愛情，謝謝你，這麼溫暖的牽著我的手，回到這個地方共組家庭，我們相識8年，謝謝你，讓我相信愛情，讓我有勇氣，我願意和你去面對未來的每一個事情，所有順境逆境、好的跟不好的一起度過，老的時候，還能一起手牽著手，我相信愛無懼，我不怕任何驚濤駭浪，希望細水長流，我們很晚才再一起，我的餘生希望和你一起度過，我愛你。」

現場主持人蔡康永稱這不是自己設計的，是林志玲愛哭，還套一句業界的話說：「好像電影。」接下來交換戒指，親吻新娘新郎，蔡為了讓大家有更多畫面，還要兩位新人交換位置再親一次，現場尖叫聲不斷、幸福氛圍滿溢。

林志玲誓詞逼哭新郎「不怕驚濤駭浪、希望細水長流」

(中時 )