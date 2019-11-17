台北市長柯文哲到台中一中演講、簽書，與年輕學子近距離互動。（陳淑芬攝）

台北市長柯文哲表示，台灣需要的是「明治維新」，而非「義和團」。（陳淑芬攝）

台北市長柯文哲17日到台中演講，學生提問時詢問是否有規劃參選2024年總統？現場響起掌聲及歡呼聲。柯文哲以中國哲學思想家老子所說的「萬物作焉而不辭，生而不有，功成而弗居」回應，他並說明，台灣需要的是「明治維新」，而非「義和團」，台灣人的思想跟文化不能改變，還是不會成功。

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲受台中一中校友會之邀，到校以「從醫師，到市長」為題演講，柯文哲與年輕學子分享從醫、從政一路走來的經驗及心得，會後與學生交流意見，並進行簽書會。

柯文哲在演講中以他從醫及從政的心路過程說明，成功失敗都是生活，人最後都會死掉，不管成功失敗都是生命中的一部分，他當外科急診醫師，每天看悲歡離合、生離死別對人世的成敗看得很淡然；車禍腦死的患者器捐，讓另一個人獲得新生命，世俗的成功失敗常是「塞翁失馬，焉知非福」。

「不要羨慕別人成功，往往你付不起那個代價！」柯文哲提醒年輕學子看到別人的成功時，要問自己「我有那麼努力嗎？」，他鼓勵年輕人要勇於冒險犯難，他在挑戰「一日雙塔」時，在全世界都不相信，但他相信自己，並堅持追求夢想。

演講進行提問交流時，有學生提問指出，原本很期待柯會競選2020年總統，並詢問他是否有規劃2024年的總統，現場立即響起熱情的支持掌聲及歡呼聲。

柯文哲並沒有正面答覆，他以老子所說的「萬物作焉而不辭，生而不有，功成而弗居」回應。柯文哲說，生產出東西，不一定要占為己有、不一定依靠它，做成功，也不一定要居功。

柯文哲指出，台灣需要的是「明治維新」，而非「義和團」，並說明，中國跟日本在19世紀末都面對西方列強挑戰 ，中國搞出一個「義和團」，而日本則是「明治維新」，如果不能改變台灣人的思想跟文化，還是不會成功。

(中時 )