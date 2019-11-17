「韓日軍事情報機密保護協定」（GSOMIA）期效還有5天將屆滿，韓日國防部長在曼谷會談未能縮小雙方分歧，若雙方最終仍無法達成共識，韓日軍情協定將終止。

南韓聯合新聞通訊社指出，南韓國防部長官鄭景斗和日本防衛大臣河野太郎今天上午在曼谷就軍情協定等雙邊事務進行磋商。這是南韓決定終止軍情協定後首次舉行韓日防長會談。

報導指出，鄭景斗在會談後的記者會上表示，雙方就軍情協定問題的原則性立場交換了意見，外交領域的待議事項比國防領域更多更重要，他呼籲日方努力從外交管道妥善解決問題。

鄭景斗稱，日方重申希望續簽韓日軍情協定，南韓政府直到6月仍保持續簽協定的立場，但因為日本限制對韓出口半導體重要原物料時稱國家安全互信受損，韓方不得不決定終止協定。

報導指出，被問到日方是否會在今後5天內改變態度時，鄭景斗回答，目前無可奉告。

而對於日本媒體曾報導，日方不會把韓日軍情協定和出口管制措施掛鉤，日方是否在會談上重申這一立場？鄭景斗表示，日方沒有對這一說法的真偽置評，只是泛泛討論原則性立場。

(中央社)