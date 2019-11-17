《Co-Living同居時代》小夥伴們同居進入第25天，其中進度最穩定也最有CP感的子龍跟Nikki相約去遊樂園玩，但其實子龍是相當害怕完刺激遊樂設施的人，但為了心儀的女生，願意勇敢去嘗試，讓大家覺得很加分，Nikki也讓大家改觀，原本Nikki給人感覺比較公主，但他們約會過程，Nikki變的很照顧子龍，陪他一起克服恐懼。

龍右跟Nikki一起搭旋轉木馬（圖/麥卡貝提供）

主持人苗可麗說，子龍前陣子因為Nikki去國外出差，整個在《同居》很心神不寧，甚顯孤單，根本像是Nikki「上了貞操帶」！感情糾察隊大飛表示，怎麼覺得子龍比Nikki更有偶像包袱，跟5566一樣，主持人許孟哲笑說，那你就錯了，我們5566是最沒有包袱的偶像團體！

許孟哲（左起）跟苗可麗（圖/麥卡貝提供）

另外，Danny跟欣倫負責煮晚餐，兩人一起到超市買菜，過程中，欣倫貼心的說，家裏夥伴好像有些菜不喜歡吃，Danny則展現男子氣概說，我管別人要不要吃，我只在乎你喜歡吃的菜，欣倫聽完則回答：「哀唷！很懂撩喔！」了解女生心境的感情糾察隊詹子晴則分析，通常如果心儀的男生這樣對她說，其實應該要表現的害羞才對，欣倫這樣的回答，感覺對Danny沒有心動。

Danny右在逛超市時對欣倫使出撩妹招式（圖/麥卡貝提供）

(中時 )