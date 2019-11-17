「雲林咖啡半程馬拉松」咖啡飄香添情趣。（張朝欣攝）

「2019雲林咖啡半程馬拉松」17日在雲林縣古坑鄉綠色隧道登場，由超級馬拉松好手林義傑帶領3000餘人開跑，比賽結合「台灣國際咖啡節」系列活動，沿途提供咖啡、美食，行銷全台聞名的古坑咖啡，讓眾多跑者們留下深刻印象。

「台灣國際咖啡節」首次結合路跑，17日在古坑鄉綠色隧道熱鬧登場，吸引國內外近3000名跑者，在雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、豐泰文教基金會董事長林金陽、超馬好手林義傑、古坑鄉長沈勝騰等人鳴槍引領下，自古坑綠色隧道驛站開跑。

張麗善表示，雲林咖啡半程馬拉松由雲林縣政府與台灣體育運動競技協會主辦、豐泰文教基金會贊助，民眾除能近身與極地超級馬拉松賽總冠軍林義傑共跑，沿途還能品嘗補給站提供的古坑咖啡與咖啡系列餐點，讓跑步過程更添情趣。

張麗善說，今年台灣國際咖啡節9日開幕至今，周六、周日都吸引非常多遊客到古坑喝咖啡、聽音樂、認識咖啡文化，感受滿滿幸福咖啡香。歷經兩周歡樂時光，17日下午3點於華山國小舉行咖啡節閉幕典禮，為活動畫下完美句點。

主辦單位指出，此次路跑分為3公里休閒組、10公里健跑組、21公里半程馬拉松3組別，特別規畫78快速道路古坑至斗南段全程封路，沿途景色怡人，讓跑者十分驚艷。完賽者還可獲得「完美半旅不鏽鋼咖啡紀念杯」與「咖啡豆造型完賽獎牌」，極具紀念價值。

(中時 )