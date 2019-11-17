▲南投縣副縣長陳正昇（中）分赴各校關心參加英語單字比賽的考場狀況。。（楊樹煌攝）

為提升孩子英語能力及培養其興趣，縣府17日分別在縣內4所學校同步舉行「南投縣長盃國中小學生英語單字比賽」，並與高師大英語系合作，由簡漸深融入至考題中，以了解學生單字精熟度，營造南投學子英語學習氛圍，由於 比賽採獎金制，學生報名熱絡，有千餘名學生參賽。

英語單字比賽分國小低年級組、中年級組、高年級組及國中組，國小報名988名、國中報名341名，共1,329名學生參賽，測驗項目包括看英拼中、看中拼英、閱讀測驗，17日上午9時起分別在南投國小、旭光高中、埔里國中、普台國民中小學同步進行，副縣長陳正昇也分至各校關心學生比賽狀況。

陳副縣長指出，縣長林明溱認為唯有強化雙語教育才有國際競爭力，積極推動雙語教育，透過比賽可發現家長也非常重視英文能力，國小國中是奠定英文基礎能力最重要的時機，因此縣府去年起辦理品格英語營、各校英語及日英語周等活動，今年更開辦英語單字競賽，明年將研議擴大辦理，希望更紮實的帶動學生學習英文，達到英語普及化的成效。

今年比賽採獎金制，國小低年組前3名分別有2,000、1,000、500元獎金，中年級組前3名分別有5,000、3,000、2,000元獎金，高年級組前3名則分別為8,000、5,000、3,000元獎金，國中組第1名獎金更高達1萬5,000元，2、3名則為1萬元及5,000元，獎金相當高，因此吸引許多學生報名參賽。

蔡議員表示，此次英語單字比賽原為全國性比賽，為了給縣內學生更多的鼓勵，他進一步推動辦理此次縣長盃比賽，讓縣內參賽學生在全國競賽獎金之外，也有南投縣獨立的獎金予以獎勵，在縣府積極推動英語教育下，南投縣報名學生也是全國最多，希望將來縣內能辦理更多相關比賽，提升學生英語學習的風氣。

(中時 )