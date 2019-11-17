行政院公共工程委員會日前揭曉有「工程界奧斯卡獎」之稱的「第19屆公共工程金質獎」得獎名單，台中市政府推薦5件工程參加評選，共抱回4座金質獎； 包括建設局新建工程處「台中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程」、建設局「台中市自由車場整建計畫統包工程」、經濟發展局「台中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程」及水利局「黎明溝水環境改善計畫」等，成績亮眼！

研考會指出，金質獎是國家公共工程的最高榮譽，台中市政府相當重視公共工程品質，並以追求金質獎為努力目標，公共建設品質的提升，最直接改善環境，是一個城市進步的象徵，亦呼應盧市長「富市台中 新好生活」的市政目標，鼓勵優良廠商積極參與市政建設，提供市民優質的公共建設。

「台中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程」是繼溪尾大橋土木工程類特優之後，再次獲得土木工程類特優的項目，該橋總長552公尺，鋼構主塔高約72公尺，是目前中部最高斜張橋，跨越環中路及台74快速公路，連接中科路及水湳經貿園區，為中科東向聯外道路的最後一塊拼圖，象徵中科與水湳經貿園區間的經貿科技走廊完整貫通銜接，完善發揮交通效益，建立亮點地標，促進城市區域發展。

「台中市自由車場整建計畫統包工程」獲得建築工程類優等，清水自由車場位於清水區鰲峰山公園，賽道全長333公尺，為全國唯一經國際自由車總會（UCI）認證的木質賽道，不僅能舉辦國內比賽，還可舉辦國際級賽事，自由車場已培育出2002年釜山亞運金牌林志勳、2010年廣州亞運金牌蕭美玉等多名國家選手，清水自由車場經改建後煥然一新將成為培育基層選手的絕佳訓練場地，培養國內選手參與國際級競賽，帶動自由車運動產業，打造台中成為自行車城市。

「台中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程」獲得建築工程類佳作，此為地上6層、地下1層的鋼筋混凝土造建築，總樓地板面積5萬8000多平方公尺的標準廠房，並獲黃金級綠建築標章候選資格，在智慧建築方面也有合格級候選標章，廠房內彈性的空間規劃適合多種產業進駐，除可緩解廠商用地需求迫切性，還可帶動整體產業聚落發展。

「黎明溝水環境改善計畫」獲得水利工程類佳作，水利局根據不同河流水文整治河川，尊重在地歷史文化，結合生態，用最低衝擊開發方式進行，在確保防洪排水之機能目標下，尋求「治水」、「利水」、「親水」及「活水」機能，積極對水路空間多元利用，提高都市在地文化與生活價值，營造友善水岸空間，重新賦予黎明溝新活力，並在兼顧河川生態及無障礙空間需求之前提下，引入休閒遊憩空間，使民眾更親近自然環境、提升視覺意象雙重目標。

至於「台中市豐原區汙水下水道系統第一期－汙水處理廠新建工程」獲設施工程類特優，主辦機關為台中市政府，代辦機關為內政部營建署，為中央地方合作的工程，該工程為全國首座雲端智慧化水資源回收中心，導入智慧雲端系統，大量採用節能設施配合自動化管理，符合節能、延壽、安全、高規格之要求。管理中心為黃金級綠建築，納入綠色環境、綠色工法、綠色材料及綠色能源等指標，改變民眾對於汙水處理廠觀感，並提升公共建設形象。

(中時 )