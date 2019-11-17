吳俊諺在八大《台灣第一等》找尋新竹關西另類新玩法，當中體驗手做織物染色時，老師表示要考驗主持人的審美觀，吳俊諺自信表示：「我的審美觀應該還行啦！因為我老婆滿漂亮的，應該也代表我審美觀還不錯。」一找到機會就誇讚老婆的愛妻行徑，讓在場的女性工作人員羨慕不已直呼：「嫁對老公！」但下一秒吳俊諺竟透過鏡頭說：「老婆，回去零用金多發一點可以嗎？」讓眾人笑翻。

吳俊諺到關西體驗植物染，被讚審美觀不錯（圖/八大提供）

在等待植物魔法師時，吳俊諺一時興起，於古橋前朗誦徐志摩「再別康橋」，並笑稱：「大家好，我是徐志諺，今天透過我的視角，要跟大家來一段美好的「關西」。」另外，這次還意外發現原來迪士尼的達菲熊始祖在台灣！

在參訪關西小熊博物館內眾多珍藏品，館內除了亞洲最高、世界最小泰迪熊，最令人驚喜的是，擄獲眾多少女心的迪士尼達菲熊始祖竟然在台灣，吳俊諺驚訝：「所以是有了它才有後續的迪士尼授權商品嗎？！真是不可思議。」除此之外，鎮館之寶的泰迪熊身價高達500萬，也讓吳俊諺忍不住讚嘆：「哇賽，一個房子頭期款都在這了。」

(中時 )