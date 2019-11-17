實戰標記是軍事航空中非常著名的傳統，根據戰機的實際作戰任務，繪上代表任務內容的圖案，這在實戰經驗豐富的A-10攻擊機相當常見，機身上經常繪有數不清的炸彈標記，但是在剛服役沒多久的第五代戰機就非常罕見了，然而「航空學家」(The Aviationist)發現，已經有好幾架的美國陸戰隊F-35B聯合打擊戰機已經繪有實戰標記，據戰機的服勤紀錄來看，參與的應該是去年在阿富汗的打擊塔利班作戰。

全武裝掛載的F-35B，中線掛架安裝的是25公釐機砲。(圖/洛馬)

2018年9月27日，美國海軍陸戰隊211攻擊中隊（VMFA-211）的F-35B，參與打擊襲擊了阿富汗坎達哈省的叛亂目標，戰機由艾塞克斯號（USS Essex,LHD-2）突擊登陸艦出動的，空襲後，至少有兩架型號為CF-00和CF-01的飛機在坎達哈機場停留，然後返回母艦。

隨後戰機曾參加加州米拉馬陸戰航空基地(MCAS Miramar)的展空展，因此參觀者可以看到貼在飛機的前起落架艙門上的實戰標記，似乎還區分兩種不同類型的彈藥：第一排是GBU-12，500磅雷射導引炸彈，另一種是GBU-32 千磅JDAM。

Here's a recent pic of an F-35 deployed in the Middle East. Look at the landing gear door by the front wheel. Seems airstrikes have kept this one has been very busy over there. pic.twitter.com/xYpuAxWLUw — DLAMN (@DLAMNscw) 2019年11月6日

有趣的是，繪有實戰標記的F-35B並不只CF-00、CF-01這兩架，航空學家的讀者湯姆·德默利（Tom Demerly）又提供別的戰機也有實戰過，編號CF-04也有，而且炸彈圖案還更多一些，儘管航空學家不知道在2018年9月27日之後，還有哪些空襲行動，但是新標記證明，美國陸戰航空隊F-35B戰機相當活躍，儘管戰機的實戰部署才短短幾年而已。

一位讀者指出，除了炸彈標記以外，還有圓型的瞄準標線，應該是指使用GAU-22 25公釐機砲艙的實戰結果。

另外，即使是單純防空作戰的F-22猛禽戰機，在2016年也被發現有一架F-22也繪有炸彈的標記，該戰機並沒有實際搭載炸彈，而是使用AESA主動相陣雷達，收集有關敵方目標的寶貴細節，然後傳送給攻擊機去執行炸射，因此這架F-22也獲得擊殺榮譽，這個任務的名字很奇特，名叫「敵方動向狀態感知」。

(中時電子報)