「第一名模」林志玲在44歲這年終於找到愛情的歸屬，宣布跟「放浪兄弟」成員AKIRA結為連理，兩人今(11/17)攜手回到女方爸媽的故鄉台南舉辦婚禮，雖然是僅邀至親好友12桌的溫馨規模，但卻受到外界熱烈關注，林志玲的世紀婚禮，從今天下午的傳統儀式開始，而志玲姊姊到達現場才一下車，就被爸爸對女婿AKIRA說的簡短一句話逼出眼淚，整個過程淚腺關不起來！

林志玲、AKIRA在雙方親友守護下，今天下午於「全台吳氏大宗祠」進行傳統嫁娶儀式，由蔡康永擔任儀式主持人，儀式過程堪稱哭點滿滿，連出了飯店還甜笑維持優雅的新娘林志玲，也忍不住哭成淚人兒，女神淚腺崩潰的起點，可以說是爸爸林繁男。

林志玲今天下午牽著爸爸的手離開飯店，一起搭禮車前往「全台吳氏大宗祠」，下車後也由爸爸牽著緩緩入場，AKIRA先一步到場等候老婆，林繁男牽著女兒走到他面前，輕輕用台語囑咐了一句：「一切拜託你」，林志玲一聽瞬間眼淚爆出，淚腺就此打開，掀頭紗時也頻拭淚，遑論小倆口交換結婚誓言，連AKIRA都忍不住感動落淚，現場氛圍如林志玲誓言所言「幸福就是與你一起，我愛你」，充滿了愛與感動。

美哭！台灣嫁女兒辦世紀婚禮 志玲姐姐牽AKIRA幸福洋溢

AKIRA奉茶。(親友提供)

林志玲與AKIRA兩度接吻(親友提供)

(中時電子報)