美國制裁導致伊朗經濟陷入困境，總統魯哈尼下令削減汽油補貼，油價變相增加50％，40個城市及市鎮15日因此爆發示威，警民衝突造成至少1人死亡。最高精神領袖哈梅內伊表態力撐政府，指示威者屬反革命分子及外國勢力，暗示應鎮壓示威。

政府將每公升汽油由1萬里亞爾增至1.5萬里亞爾後，全國多地爆發示威，大批民眾在街頭阻擋道路、放火，又呼籲警員倒戈。當地官媒形容，抗議屬暴動，有人試圖在油庫縱火，並確認有1人死亡及多人受傷。死者來自中部城市錫爾詹（Sirjan）。

此外，首都德黑蘭、阿瓦士、阿巴斯港、霍拉姆沙克爾、馬什哈德、設拉子等城市都爆發示威，阿瓦士一批示威者放火燒毀銀行；霍拉姆沙克爾則有不明人士開槍，導致多人受傷。其他城市的示威相對和平，主要是阻塞交通，警方則施放催淚彈。示威持續至16日，設拉子有目擊者指民眾非常憤怒，數百人上街並縱火焚燒警車。

官媒指控「敵對媒體」在社群網站散播假新聞及假影片，企圖誇大示威規模；當地有網民指示威爆發後，網速減慢且上網受到限制，認為當局限制示威者在網路上的溝通。

哈梅內伊17日回應國內局勢，指國內反對派及外國敵人蓄意破壞。他表示：「這些破壞行為及縱火是流氓所為，他們不是我們的人民。這些反革命分子及伊朗敵人經常支持破壞國家的安全。」魯哈尼則為汽油政策辯護，強調漲價的收入並非收歸國有，而是用以資助低收入家庭。

伊朗盛產原油，民眾視便宜汽油為他們與生俱來的權益，因此漲油價引發擔心。由於人民主要依賴汽車或計程車出門，政府已保證計程車等交通工具費用不會隨油價增加。國會17日將就漲油價進行辯論，據報有議員準備提出動議，強迫政府收回成命。

(中時 )