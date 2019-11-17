東北季風明天報到，除溫度驟降轉濕冷天氣外，環保署也提醒民眾應注意空氣品質的變化，預估大陸內蒙古的沙塵以及京津冀地區的汙染物會隨東北季風一同報到，午後更將隨冷空氣來到中南部地區，因此全台灣民眾都得嚴加防範。

環保署表示，明天全台各地的空氣品質可能都會是橘色提醒，影響程度得視大陸汙染物累積情況而定，預估這一波沙塵將到周二（19日）狀況才會緩和。此外雲嘉南沿海地區因風速增強，可能還會出現本地的揚塵現象。

根據最新監測資料指出，大陸受天氣穩定影響，京津冀地區霾害有持續累積情形，PM2.5濃度約為150～180微克／立方公尺；內蒙古地區出現沙塵現象，PM10達800～1000微克／立方公尺。

環保署表示，橘色提醒主要針對敏感族群，老人、小孩等抵抗力較弱者，外出時應配戴口罩，避免在外劇烈運動，若出現眼痛、咳嗽或喉嚨痛等情形應盡速就醫。

(中時 )