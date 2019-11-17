美國總統川普經常責怪與他唱反調的《紐約時報》、《華盛頓郵報》、美國有線電視新聞網(CNN)等媒體是假新聞，而在他心目中最公正客觀的媒體，當然就是立場親共和黨的福斯新聞網。

英國首相強森號稱英版川普，雖然該國法規要求廣播與電視台，不可有特定立場，且報導需確實無誤(尤其是選戰期間)，但報紙並不在此限，因此，30年來與強森關係密切的《每日電訊報》，就成為強森在媒體圈的啦啦隊。

強森30多年前開始為該報寫專欄，1989到1994年，他是該報的布魯塞爾特派員，經常撰文批評歐盟，據《金融時報》報導，強森曾在文章中抱怨歐盟管太多，從保險套的規格到洋芋片的口味都有規定。

原本就傾保守右派的《每日電訊報》，與大多數紙媒都面臨閱報以及銷售下降的困境，不過據統計，該報與其線上版的觸及人數，仍超過2千萬，由強森主導的脫歐，更為該報推了一大把。編輯伊凡斯近來表示，脫歐對該報是美事，明年訂戶可望衝破50萬大關，比今年足足高出10萬。

該報和強森的結合，堪稱魚幫水水幫魚，伊凡斯甚至告訴編輯協會(Society of Editors)，「感恩波里斯(Boris，強森名字)，讚嘆脫歐。」

(中時 )