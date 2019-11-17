新北環狀線通車倒數，交通部履勘前，新北市長侯友宜17日再次搭乘視察改善情況，侯友宜說，經過雙北捷運局努力，初勘12項建議已完成9項，只要列車妥善率、系統軟體穩定性與北捷建議事項完成，就能報交通部履勘，力拚年底通車。

今侯友宜從新莊頭前庄站搭乘環狀線到中和景安站，沿線轄區議員幾乎到場陪同，看到新穎車廂與寬敞車站感到驚艷，均表示期待年底能順利通車。

經板橋以及中和多處轉彎路段，為降低鋼軌、鋼輪摩擦所產生的尖銳聲響，安裝軌道自動潤滑器改善，搭乘者都說「幾乎快聽不到了」。

侯友宜指出，新北環狀線從起點新店大坪林站，終點新莊新北產業園區站，14座車站中有8座是轉乘站，可轉乘松山新店線、安坑輕軌、中和新蘆線、萬大中和線、板南線與機場捷運，可說是「四通八達」，通車後能大幅縮短通勤時間。

侯友宜說，初勘12項改善建議已經完成9項，剩下3項正全力進行，只要完成就能立刻通報交通部履勘，他會持續監督立拚年底通車。

(中時 )