國民黨總統參選人韓國瑜新北傾聽之旅，今(17日)下午特別至三重大都會公園舉辦「萌寵音樂嘉年華」，邀請市民朋友帶家中的毛寶貝到草地踏青，在優美的樂聲中，大啖美食，享受溫馨時光，韓國瑜也攜帶人氣超高的韓家犬「黑米魯」現身，受到熱情民眾夾道歡迎，大聲高喊「韓總統好！」
韓國瑜致詞時指出，目前三戶人家，會有一戶養寵物，寵物是家庭的一份子，因此團隊一直希望能有個時間，找個很好的環境，邀請民眾帶家裡的寵物出來，全家一起聽聽音樂、嘗嘗美食，一起度過快樂的時光。
韓國瑜表示，藉由寵物音樂會，希望未來台灣充滿溫馨與愛，每個寵物在台灣都可以得到很好的照顧，大家都像一家人和樂融融，現場也會拍賣200件T恤，拍賣所得將捐給寵物基金會，愛護毛小孩，大家一起來。
隨後韓國瑜也到各攤位上參觀，沿途熱情民眾爭相搶著索取簽名、合照，將小小的攤位擠得水洩不通，韓國瑜更現場購買10件愛心T恤，帶頭做公益，前後待了約40分鐘，便趕往下個行程。
(中時 )
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