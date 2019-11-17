已進入第17年的聖祖公司尚義機場觀光相關產業子女獎學金，展現關懷教育和回饋社會的企業精神。（李金生攝）

聖祖總經理陳緣姿（左一）和金門航空站主任洪念慈（中）期勉得獎同學生不畏艱難、敦品勵學。（李金生攝）

金門聖祖公司今（17）日下午頒發尚義機場觀光相關產業子女獎學金，共有32人獲獎。這是在地知名廠商連續第17年以來，展現關懷教育和回饋社會的企業精神，獲得各界好評。

聖祖總經理陳緣姿和金門航空站主任洪念慈期勉得獎同學生不畏艱難、敦品勵學，往「從學習中增長智慧、從思考中確立目標、從實踐中贏得價值，努力不懈地追求進步」的4大方向大步邁進，讓自己的每一天都比昨天更加精彩。

「107年聖祖金門尚義機場觀光相關產業人員子女獎學金」，獲獎學生是大專組：國立台中教育大學黃彥超、銘傳大學洪佳妤、淡江大學林敬皓、淡江大學林姿彤、國立中正大學熊起亨、真理大學吳依純。高中組：金門高中張薾云、金門農工許庭瑋、金門農工林海棠、高雄女中何帆。國中組：金湖國中陳廷瑞、金城國中許筑涵、五福國中何熙、金城國中楊晴、金沙國中張 晶、金城國中戴若庭、金城國中林大衛、金城國中梁佑得、金湖國中陳品妤、金湖國中王禹喬。國小組：金寧中小學莊語媗、中正國小董欣薇、金湖國小蘇奕豪、金鼎國小鄭席庸、中正國小吳俞靜、中正國小王苡蓁、金湖國小洪嘉陽、開瑄國小陳毅杰、、中正國小王冠程、中正國小王歆淳、述美國小楊于萱、金沙國小黃于嫣。

聖祖公司在2002年創立尚義機場獎學金後，陸續設立金寧中小學、金湖國中、金門高職、金城國中、金門高中、烈嶼國中及烈嶼鄉西口國小等7所學校獎學金，前年再創立聖祖金門水頭商港觀光相關產業人員子女獎學金，今年則增加金門大學的獎學金，希望能激勵學生奮發向學，未來也能貢獻一己之力，回饋金門故鄉和社會。

(中時 )