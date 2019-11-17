總統蔡英文今天宣布副手為前行政院長賴清德，國民黨總統參選人韓國瑜表示，兩人在初選廝殺慘烈現在卻搭檔，他強烈感受是派系妥協，完全是為選票，而非理念的結合。

韓國瑜、國民黨主席吳敦義下午約3時許，一同前往新北市三重體育館出席新北市韓國瑜婦女後援會成立大會，現場支持者高呼「韓國瑜凍蒜」、「吳主席加油」的口號，並一同揮舞手中的國旗，還有不少支持者站在椅子上搶拍，現場氣氛十分熱絡。

對於蔡總統與賴清德搭檔參選，根據《中央社》報導，韓國瑜在會後受訪表示，若蔡總統與賴清德的想法一致，請蔡總統大聲支持台獨，國民黨推出的國政配態度非常清楚，就是熱愛中華民國，希望蔡總統、賴清德負責任的跟台灣民眾說清楚，未來要把台灣帶往何處。「民進黨推出的總統、副總統參選人對國家認同理念不一樣，這不是對台灣人開玩笑嗎」。

韓國瑜指出，日前民進黨總統初選廝殺慘烈，賴清德還曾再三拜託蔡總統不要動用網路抹黑，現在兩人卻結為搭檔，他強烈感受是派系妥協，英德配完全是為了選戰，而非理念的結合。

(中時電子報)