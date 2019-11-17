陳姓男子自稱是受邀到大學演講的博士，向台北各大飯店招搖撞騙，被業者列為黑名單奧客後，他故計重施，從今年3至5月假冒清華大學、交通大學、遊艇公司主管名義，在新竹市8家飯店騙吃騙喝，高院依偽造文書、詐欺罪判刑2年，可易科罰金72萬元，沒收犯罪所得16萬8334元。

判決指出，陳男3月9日打電話至新竹老爺酒店，宣稱中華工程公司「陳先生」訂房，陳入住後消費餐點及使用酒店叫車、訂票及洗衣、住宿房費共9萬9521元。3月15日陳藉口換錢為由離去，酒店始知受騙。

3天後，陳去電暐順麗緻飯店，聲稱「黃先生」要為戴姓女主管訂房，陳佯稱戴女是他母親，冒名入住，享用飯店餐點詐取2萬4023元。

3月27日，陳佯稱東哥遊艇公司「黃先生」向芙洛麗飯店訂房，詐取消費餐點及住宿房費合計1萬3667元。4月初，陳自稱為清華大學「黃先生」，詐取煙波飯店餐點及叫車服務、住宿房費合計6805元。

4月15日，陳向福泰商務飯店佯稱住宿6日，但住1晚就不付錢落跑，飯店損失房費 2999元；18日陳自稱交通大學物理系「張先生」詐騙金世紀飯店房費2300元。5月24日，陳冒稱清大「黃先生」向福華大飯店騙5天房費1萬9000元，5月底陳偽稱清大總務處騙卡爾登飯店房費1萬2350元，因飯店接獲台北市觀光飯店安全聯防通報，得知陳有惡意跑帳紀錄，報警提告。

一審以陳男曾假冒某電視台電競主播向網路遊戲玩家詐騙判刑3月確定，素行非佳，他雖與飯店和解，但未完全賠償飯店損失，判刑2年，可易科罰金，陳認判太重，上訴高院遭駁回，陳男僅偽造文書部分，可提上訴外，其餘7個詐欺得利罪均不得上訴，判刑確定。

(中時 )