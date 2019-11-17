民進黨提名現任立委黃秀芳表示，尊重大家參選的權利。（黃秀芳服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

黃玉芬推出和郭台銘合照，是否再投入這次立委選舉，表示可能性很大。（黃玉芬提供​／吳敏菁彰化傳真）

陳杰宣布退出這次立委選舉。（陳杰服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

立委登記前夕，陳杰17日下午突然宣布要退選，馬上引起這屆參選立委、彰化市長黃玉芬躍躍欲試，考慮出馬爭取第3勢力，選情是否回歸藍、綠對決，還待觀察，而國民黨提名張瀚天、民進黨提名黃秀芳第一時間都分別回應，尊重個人決定、尊重大家參選的權利。

國民黨提名張瀚天，陳杰成立競選總部時，曾公開表示他才是正藍哥，各界解讀，國民黨鬧分裂，最後陳杰被開除黨籍，陳杰沒有停歇，公開喊話，要求吳敦義退出不分區安全名單，他就退出這次立委選舉。

登記前夕，吳敦義不分區排名從第8改成第14，陳杰已宣布退出這次立委彰化第2選區的選舉。

張瀚天表示，尊重陳杰個人決定；有關其質疑國民黨開除他黨籍的適切性問題，則交由黨部處理。

黃秀芳則表示，目前民調穩定領先中，尊重大家參選的權利，持續努力以政績與服務來獲得更多民眾的肯定與認同。2020也是台灣主權關鍵時刻，黃秀芳委員除了爭取建設與守護社會安全兒少保護外，更重要是顧守國家主權，捍衛民主自由。

黃玉芬從不正面回應這次是否參選，陳杰宣布退選，首次表態，參選的意願很大，但登記有5天，應該會去登記，但是哪一天還不確定，還再考慮當中，強調自己是藍綠惡鬥之外，中間選民最大公約數，不應該最為藍綠鬥爭內耗了，在上次市長選舉很明顯表現出來，超過30％投票，超過37000票投票，在與藍綠夾殺之下，以無黨籍參選仍獲得超高得票。

第9屆立委選舉，黃秀芳以7萬3227票，打敗林滄敏6萬5020票，無黨黃玉芬得到1萬2380 票，溫國銘的得票數是5773票。藍、綠比數接近，第3勢力仍不可小覷。

(中時 )