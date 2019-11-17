台南市退休國小校長黃良成任教期間致力推動校園台語教育，現在退而不休，在善化、新化、安定等地開設台語文化班，免費指導民眾培養台語的聽、說、讀、寫4種能力，這期40位學員參加教育部閩南語認證全員「all pass」，從初級到中高級都有，成績亮眼，17日舉行聯合畢業典禮，包括市議員林志展、李偉智都是成員之一。

黃良成指出，文化傳承的關鍵就在語言，但一定要有「聽、說、讀、寫」的能力才算完備，現在多數人雖然會聽、會說，但不會寫，讀起來也很彆扭，其實這是一種「台語文盲」的現象，因此他才想在社會上持續推廣台語教育。

40名學員來自不同領域，也有學校老師，經過練習後報名參加教育部閩南語能力認證，16位通過基礎級的認證、20位通過初級認證、3位通過中級認證、1位通過中高級認證，全部過關，因課程告一段落，17日特別在善化區圖書館舉辦聯合畢業典禮，頒發證書。

現場也安排學員朗誦千金譜、古文破窯賦、台灣三字經，展現平日所學，也展現台語文的魅力，並請來李岸勤教授等人前來授課，針對台語活辭典進行研習，持續精進語文能力。

市議員林志展、李偉智兩人也是學員，他倆強調台語要聽說讀寫不容易，未來將提案爭取台語列入公務員遷調的評核項目之一，以強化服務能力，提升學習台語的興趣；黃良成表示，台語文化班未來將擴展到永康、安南區等，歡迎有興趣的民眾加入。

(中時 )