民進黨去年九合一大選前，嘉義地區一度因「花文之戰」鬧分裂，蔡英文總統今天出席立委陳明文競選總部成立大會，張花冠、張明達等人全都到場，蔡英文在致詞最後點名感謝翁章梁、張花冠、張明達，呼籲「大家團結一致」，集合所有力氣一起打拚。

去年民進黨在嘉義縣長黨內初選時，張花冠與陳明文因分別支持張明達與翁章梁，引爆「花文之戰」，兩人從對外放話嗆到黨內中常會，張花冠支持的張明達，最後輸給陳明文支持的翁章梁。

民進黨之後討論嘉義縣第六選區的議員徵召案，陳明文與張花冠再唇槍舌戰，張花冠甚至當著當時主席蔡英文的面告狀，暗指陳明文「人前握握手，背後捅一刀」，讓陳明文怒不可遏。

蔡英文昨天偕立委陳明文，在嘉義縣長翁章梁、前嘉義縣長張花冠、嘉義縣議會議長張明達、立委莊瑞雄、王定宇、吳玉琴及嘉義縣地方黨公職等陪同，出席「2020總統蔡英文、立委陳明文聯合競選總部成立大會」。

蔡英文抵達後，先前往競選總部與立委陳明文、縣長翁章梁、前縣長張花冠、議長張明達，四人向神明上香祈求明年大選總統連任，國會過半，然後並在總部內的看板簽名。隨後，蔡英文與陳明文步入大會現場，受到嘉義民眾熱烈歡迎，「蔡英文凍蒜」、「陳明文凍蒜」吶喊聲響徹雲霄，展現勝選氣勢。蔡英文也授旗給嘉義縣長翁章梁及議長張明達。

蔡英文致詞表示，這一次的選舉一定要贏，尤其嘉義是本土的代表，也是一向最支持她的地方，要大家一定要團結在一起，並且都要去投票。

蔡英文接著說，現在是全民進黨最團結的時候，民進黨是一個民主的政黨，在不同議題上內部有不同的意見是很正常的，然而最重要的是，大家都有一個共同的大目標，就是守護我們的國家、我們的主權，這就是要團結的理由。

她說，現今的國際局勢，再加上中國對我們壓迫，團結是唯一的路，台灣人要團結，民進黨更應該要團結，團結守下主權，也要保護台灣民主自由的生活方式。

蔡英文說，這一代的台灣人，在選舉時都有責任要去投票，給全世界的人看到我們保護自己國家的決心，也要傳達給中國最清楚的聲音，表示台灣人拒絕一國兩制，希望有自己的主權。我們要讓主權以及民主自由的生活方式，一代一代傳給子子孫孫，現在就是最關鍵的時刻，不能有任何遲疑。

距離投票日只剩下50幾天，她在致詞最後更說，謝謝翁章梁縣長、張花冠前縣長、張明達議長，要大家團結一致，集合所有力氣一起打拚，讓嘉義縣衝投票率最高、得票率也最高的好成績。

(工商 )