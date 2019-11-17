國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉於17日上午舉辦競選總部成立大會，，包括前縣長周錫瑋、連勝文、主席吳敦義的夫人蔡令怡，以及神祕嘉賓許淑華也從南投趕至基隆情義相挺。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉於17日上午舉辦競選總部成立大會，，包括前縣長周錫瑋、連勝文、主席吳敦義的夫人蔡令怡，以及神祕嘉賓許淑華也從南投趕至基隆情義相挺。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉於17日上午舉辦競選總部成立大會，，包括前縣長周錫瑋、連勝文、主席吳敦義的夫人蔡令怡，以及神祕嘉賓許淑華也從南投趕至基隆情義相挺。（吳康瑋攝）

國民黨基隆立法委員參選人宋瑋莉於17日上午舉辦競選總部成立大會，她現場邀請庶民朋友前來開講心聲，她指出，最基層的聲音，才能真正代表基隆人要什麼，她現場也呼籲民眾，用心去體會這次的選戰，抹量雙眼來看選情，投票不應該為了支持而支持。現場更有多名黨內好友前來聲援，包括前縣長周錫瑋、連勝文、主席吳敦義的夫人蔡令怡，以及神祕嘉賓許淑華也從南投趕至基隆情義相挺。

宋瑋莉表示，民進黨不斷祭出抹黑、造謠的奧步，她對此非常的難過，並指出，選舉就應該正正當當的選，不應該「帶風向、唬攏基隆市民」，她也呼籲對手蔡適應，應直球對決面對基隆人的疑問，不要故意帶風向到她的財產，她再次強調這些財產都是繼承得到的，更沒有逃漏稅。她向民眾喊話「對於唬爛的政客，應該被唾棄及下架」。

虎哥周錫瑋也上台為宋瑋莉發聲，他請市民朋友用心看，他自己與宋瑋莉認識許久，深知她不像政敵口中的愛財，而是實地用行動來貼近市民，與在地的朋友們一起生活，也才更懂得民眾真正的需求。

宋瑋莉提到過去公公林文龍前議員尚未從政前，就已經購買民進黨口中繪聲繪影的土地，更也曾經被對手已故民進黨籍市議員陳德生質疑，但事後也已道歉收場。她表示自己從來不炒地皮、已故的夫婿林家輝前議員更也是如此，她澄清繼承了公公財產是家族持分的30分之一，根本與民進黨這些發言人胡說道誇張造謠，所說的地王有出入，從政以來自己的財產從未有暴增，也請民眾抹亮雙眼來看看立委蔡適應，他也提到執政黨行政不中立，光要向里民租借會堂，舉辦國民黨固本會報就平平遭阻攔，她認為這是極為不公平的。

宋瑋莉表示，自己相信市民能透過媒體的正確報導，了解噴口水是民進黨一貫的伎倆，讓有智慧的市民公平來選出一個真誠跟基層站在一起的立委。

(中時 )