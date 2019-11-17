林志玲結婚夫婿Akira現身婚禮現場引民眾驚呼。（程炳璋攝）

上千民眾包圍全台吳氏大宗祠外的50公尺巷弄，觀賞林志玲與Akira的世紀婚禮。（程炳璋攝）

台灣名模林志玲與日本天團放浪兄弟Akira的世紀婚禮儀式17日下午在全台吳氏大宗祠展開，門外短短50公尺道路擠滿千名鄉親，爭睹她身披白紗的風采，警方被迫封街，當「志玲姐姐」走下勞斯萊斯座車時，引起群眾驚呼。

林志玲與Akira的「阿玲配」世紀婚禮為演先轟動，儀式現場的全台吳氏大宗祠門口的觀亭街，短短50公尺的道路擠滿上千名圍觀群眾，大家都想現場爭睹林志玲頭披婚紗的風采。周邊道路除了義交疏導交通，警方更派出多名警力戒備。

雖然警方對外表示不會因為私人婚禮出動警力，但為免現場踴躍民眾失控，私下仍派員現場控制交管，林志玲在飯店、婚禮儀式現場與婚宴場地都派出「重兵」疏導群眾，台南市警察局長周幼偉也到轄區台南市警二分局表達關心。

「哇，好美」林志玲座車出現在會場外時，上千群眾爭相湧上前拿起手機猛拍，她身披白紗，隨著結婚曲緩緩步入會場時，不僅現場充滿歡呼聲，民眾高聲呼喊「志玲姐姐」，道路更瞬間被人潮占據，警方只好被迫封街。

僅管新人進到會場舉行儀式，群眾仍包圍著全台吳氏大宗祠，在牆外緊盯婚禮過程，林志玲與Akira在儀式中講誓詞、交換戒指、親吻的一舉一動，都引起會場外群眾一陣歡呼。直到儀式結束，林志玲與Akira轉往婚宴現場，人潮才逐漸散去。

(中時 )