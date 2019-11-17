▲南投縣長林明溱與縣黨部楊主委率資深黨員共同切下國民黨125周年黨慶蛋糕。（楊樹煌攝）

▲國民黨縣黨部主委楊麗川與立委馬文君頒發資深晉齡同志、績優義務幹部獎狀後合影。（楊樹煌攝）

▲國民黨南投縣黨部黨慶大會，黨員齊聲高呼「韓國瑜當選、馬文君、許淑華、孔文吉當選」。（楊樹煌攝）

中國國民黨125周年黨慶，南投縣黨部今17日在南投市公所舉行黨慶表揚大會，縣黨部主委楊麗川期許所有黨員同志團結一致，堅信2020年總統及立委大選，定能重新拿回執政權，立院席次過半，撥亂反正，讓大家過好日子，並懇託大家幫韓國瑜當選總統，馬文君、許淑華、孔文吉繼續連任，「翻轉台灣、造福南投」。

國民黨125周年黨慶，縣長林明溱、立委馬文君、許淑華、孔文吉及黨籍議員、鄉鎮市長都出席，會中除表揚績優義務幹部及晉齡滿70、60、50、40、30年黨齡資深黨員榮譽狀外，也由資深黨員簡欽、林明溱縣長等代表切蛋糕慶賀，林縣長並當場許願「韓國瑜順利當選、馬文君、許淑華、孔文吉高票連任」。

南投縣黨部主委楊麗川頒授黨證給新徵授證代表仁愛鄉張宏義同志，象徵國民黨「薪火相傳、生生不息」。

林縣長在會中表示，中國國民黨是個團結的政黨，這次任務非常重大，民進黨執政3年半，讓全國老百姓過著痛苦的日子，兩岸沒維持現狀，又不承認九二共識，害慘台灣整個觀光產業、旅館業、民宿業…等等，農特產品尤其南投茶葉影響甚鉅。

林縣長又說，明朝「臭頭仔洪武君~朱元璋」農家出身當了皇帝，而韓國瑜是賣菜的庶民，將來也可以當總統，這是最接近民意、最接地氣的，國民黨一定要團結，下架蔡英文、下架民進黨，2020年韓國瑜當選總統，馬文君、許淑華、孔文吉繼續連任。

(中時 )