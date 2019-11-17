上億元修復149甲線，重現古坑觀光榮景。（張朝欣攝）

雲林縣政府為重現古坑鄉觀光榮景，17日展開縣道149甲線修復工程，149甲線於921大地震時毀損，影響古坑、草嶺觀光產業，修復工程將分為3部曲，總經費約1億5000萬元，預計2021年3月完工，讓中斷20年的149甲線再度通行。

雲林縣長張麗善17日前往古坑鄉草嶺村主持「縣道149甲線25k＋750至26k＋600路段修復及改善工程」開工動土典禮，公路總局第五區養護工程處副處長陳錫恩、古坑鄉長沈勝騰、斗南鎮長沈暉勛等人共同與會，慶祝期待已久的修復工程。

張麗善表示，149甲線為古坑鄉樟湖往來草嶺的重要路段，1999年因921大地震受損中斷，目前必須經南投縣竹山桶頭繞行149乙線約30鐘才能到達，影響交通甚鉅，她擔任立委時即要求公路總局協助改善，整體經費達1億4599萬元，工期480日曆天。

張麗善說，17日工程為第1段的原路修復段，第2段新建橋梁需通過環境影響評估，縣府已發包完成，目前正積極辦理中，今年度也爭取「149甲線24K＋000至25K＋750段」與「149甲線26K＋500及27K＋500段」災害修復工程，完成後自921地震中斷20年的149甲線，可望於2021年3月全段恢復通行。

張麗善強調為了古坑鄉觀光發展與建全交通路網，縣府已擬定149甲線復建3部曲，包括原路修復、全段恢復通行與橋梁新建，首部曲已開工，日後將積極辦理後續工程，希望修復後完善的交通系統，可以為古坑鄉的發展注入新能量。

(中時 )