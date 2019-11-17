高雄市工務局「濱海聯外道路」工程，近日榮獲公共工程金質獎。（柯宗緯攝）

高市工務局正開闢的「新台17線濱海聯外道路」工程，近日榮獲第19屆公共工程金質獎肯定。工務局長吳明昌表示，原台17線行經左營及楠梓舊聚落路段，交通服務不佳，新台17線通車後，可縮短橋頭至左營行車距離及時間。

吳明昌指出，市長韓國瑜上任後，相當重視高雄公共建設品質，8月曾親臨視察濱海聯外道路工程。原台17線因路幅受限且線型曲折，導致交通瓶頸，該工程在原台17線西側，規畫一條截彎取直的南北向快速道路，化解交通夢魘。

吳明昌進一步說明，新台17線道路全長2100公尺，北起於高雄市橋頭區典昌（台17線），沿高雄大學鄰近地區西側向南以路面鋪築方式施工，行經多處漁塭，跨越後勁溪後，續行於平緩的雜草地，向南沿廣昌排水右側呈平行走向，工程終點於德民路以南約40公尺處。

新工處表示，該工程配合地區濕地生態及後勁溪景緻，規畫擴大綠廊設置及建造跨後勁溪景觀橋梁。經主辦機關、監造單位台灣世曦工程顧問公司、施工廠商瑞鋒營造共同努力團結合作與品質要求下，共獲得今年度勞動部舉辦第13屆職業安全衛生優良公共工程評選榮獲金安獎優等及此次金質獎榮耀。

高雄市濱海聯外道路除分流原台17線車流，紓緩交通壅塞外，並設有人行道、自行車道，以綠帶、橋樑、鋪面、植栽種類、街道家具等設計構想融入整體景觀規畫，提供民眾更為舒適休憩空間，帶給每一位用路人舒適感受。

(中時 )