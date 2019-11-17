11月17日為世界早產兒日，高醫昨邀請60多位早產兒及家長回娘家。（高醫提供／柯宗緯高雄傳真）

11月17日為世界早產兒日，高醫特別舉辦「守護小腳ㄚ 豬事幸福」活動，邀請60多位早產兒們一起回娘家。其中，最小的早產兒25周出生僅有691克；而吳媽媽孕期罹患乳癌，偉大的母愛挺過難關，順利生下寶寶，如今巴掌仙子們頭好壯壯，充滿活力。

吳媽媽在懷孕過程確診乳癌，她為了永久陪伴孩子，32周生下吳小弟弟，未料吳小弟發生早產兒常見肺部合併症，小小身軀插滿管子，對母子都相當煎熬，所幸在醫護人員細心照料下，吳小弟歷經40天住院治療順利返家，吳媽媽病況也獲穩定，昨日一同健康回娘家。

高醫表示，看到小孩子健康回來高醫，心情就像是女兒回娘家一樣，對團隊而言是最大的驕傲與欣慰，以及新生兒團隊持續守護早產兒家庭的最大動力。此次主要邀請2014年11月至2017年5月期間出生，過去4年誕生的早產兒，目前年齡約2歲半到5歲，父母們也彼此交換媽媽經。

高醫小兒部新生兒科主任陳秀玲則指出，早產定義不只考量懷孕周數，還需根據出生時體重，高醫每年約有200多位早產兒出生及入院治療，其中體重1000公克以上早產兒存活率可高達9成，1000公克以下及重度先天性疾病新生兒，治癒成績也不錯。

活動邀請眼科醫師為幼兒眼科檢查、小兒神經科的專科醫師及營養師做專業諮詢，更結合復健科設計許多親子互動遊戲，還有新生兒科護理同仁設計趣味闖關活動，醫護人員幫忙製作早產兒住院成長影片，本身是小兒科醫師的高醫大校長鐘育志也到場為早產兒加油。

(中時 )