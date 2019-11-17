台北海碩網球賽女雙決賽，台灣組合李亞軒／吳芳嫺逆轉留下后冠，賽後學姐李亞軒相當開心，年僅20歲的吳芳嫺卻立刻哭成淚人兒。吳芳嫺坦承自己真的很緊張，比賽中還一度流鼻血，讓李亞軒看傻了。

「看到她流鼻血，我手都軟了，她緊張到好像快呼吸不到空氣了，」李亞軒說：「所以我一直鼓勵她，打球先用力轟，轟出去都沒關係，先把自己好的狀態打出來，不要那種『怕怕』的失誤，不然輸了又要遺憾哪幾球沒打好。」

李亞軒獲勝後（右）揮手感謝球迷，學妹吳芳嫺卻已經哭成淚人兒。（李弘斌攝）

吳芳嫺則不好意思的說，自己上次在比賽中流鼻血是12、13歲的時候，今天原本在擦汗，沒想到鼻血就噴出來，只好先用手擋住並且跟裁判喊暫停。「昨晚我11點睡，想到要在小巨蛋爭冠就徹夜難眠，今天看到這麼多人『驚呆了』。雖然觀眾賣力替我們加油，但我好像聽不太到。賽後會哭真的是太緊張了，因為情緒在比賽中都沒有釋放…」

雖然整場決賽只能用「緊張兮兮」來形容，不過在李亞軒的帶領下，吳芳嫺總算是拿到生涯迄今最夠分量的一冠，下周雙打世界排名可望升上生涯新高。「我最大的願望就是打大滿貫賽，接下來要跟學姐去打澳網外卡賽，看明年有沒有機會圓夢。」吳芳嫺說。

李亞軒則說自己和吳芳嫺的分工不錯，「她喜歡前排，我喜歡在後面跑。」但到了超級搶10局的關鍵時刻，她覺得學妹在後排很緊張，自己在前排必須挺身而出幫忙，因此積極搶球，「雖然有一球離網很近還截擊掛網，很傻眼，幸好後來有搶1分回來，賽末點我看對方前排是單打手，可能不會顧那個位置，就大膽打過去。」

李亞軒拿下個人第2座海碩女雙冠軍，特別感謝贊助她的台塑與舉辦比賽的中華網協，但她強調自己的重心仍是單打，希望今年底強化體能後，明年能夠突破第2輪止步的瓶頸，「當然雙打若台灣球員需要幫忙，只要時間許可我義不容辭。」

(中時電子報)