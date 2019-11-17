鹿港馬拉松吸引8000多跑者報名，不少人額滿沒報到名也跟著跑，用雙腳感受歷史小鎮的美。（吳敏菁攝）

彰化產羊全台第一，今年羊肉節在鹿港登場了，1200份羊肉、羊肉米糕、彰化健康豬肉漢堡、彰化健康豬肉香腸吃免驚，吸引大排長龍。（吳敏菁攝）

彰化產羊全台第一，今年羊肉節在鹿港登場了，1200份羊肉、羊肉米糕、彰化健康豬肉漢堡、彰化健康豬肉香腸吃免驚，吸引大排長龍。（吳敏菁攝）

彰化產羊全台第一，今年羊肉節在鹿港登場了，1200份羊肉、羊肉米糕、彰化健康豬肉漢堡、彰化健康豬肉香腸吃免驚，吸引大排長龍。（吳敏菁攝）

跑旅已經成最潮的休閒，鹿港馬拉松17日上午在鹿港體育場熱情開跑，吸引8000多跑者，21響禮炮後向前衝，跑過古蹟、彰濱觀光博物館群，市區美食小吃已讓人忍不住，回體育場等著還有羊肉節及彰化健康豬推廣，1萬2000分羊肉湯 、香腸等，吃免驚，讓人又喜又驚，「這等美味，剛剛才消脂，這可不又要回來了」。

鹿港馬拉松邁入第3屆，也是彰化縣政府馬拉松嘉年華7場中的第5場，彰化縣長王惠美、二鹿慢跑協會理事長陳信仲等人鳴槍，以21響禮炮拉開活動序幕，跑者及嘉賓獻上最高歡迎，祝福彰化變成健康縣。

王惠美表示，路跑沿途可以看到國定古蹟龍山寺、天后宮、以及文武廟，跑進彰濱工業區裡有白蘭氏健康博物館、台明將台灣玻璃博物館、捲木森活館、緞帶王等4個博物館。白蘭氏還特提供雞精喝到飽，此外，鹿港還有很多小吃，以及木雕、銀雕、金雕、錫雕等工藝大師，榮獲今年臺灣城鎮品牌獎「金獎」，大家跑完回來可在鹿港多走走看看，品味鹿港文化

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鹿港有蚵仔煎、蚵嗲、蝦猴、麵茶、肉包、鳳眼糕、牛舌餅等多樣化在地美食，大可祭祭自己五臟廟，而美食飄香吃不完，「彰化羊肉節暨彰化健康豬肉推廣活動」今天也在鹿港體育館拱門上場，有小朋友最喜歡的羊咩咩親子遊樂區、泡泡派對親子互動區、金剛鸚鵡秀、趣味彈珠檯闖關遊戲，還備有1萬2000份新鮮好吃的羊肉湯、羊肉米糕、彰化健康豬肉漢堡、彰化健康豬肉香腸，吸引了大排長龍，現場還有許多青農的彰化優選農特產市集。

王惠美說，彰化縣羊肉生產是全台第1名，豬肉是全台第3名，現在正值秋冬交接時刻，吃羊肉溫補，羊肉膽固醇、脂肪較低，還有豐富膠原蛋白，適合季節變換的時候食用；彰化健康豬則經過獸醫師的檢驗，吃的安全、吃的健康，彰化健康豬在全聯全國800多間超市以及楓康超市都有在賣。

鹿港鎮長許志宏也感謝把羊肉節帶來到鹿港舉辦，讓鹿港更熱鬧，有馬拉松，羊肉節、幸福小吃宴，結合鹿港四季紅冬歡活動，鹿港幸福小吃宴創下10秒報名秒殺新紀錄，沒吃到，沒關係，還有12月8日「港邊烏魚樂時節」與彰化區漁會合作推廣烏魚料理來壓軸，品味鹿港，不要錯過了。

(中時 )