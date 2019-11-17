全新獨立音樂雙人組合「Limi」，由過去曾是「睡帽樂團」主唱白淩（Li）、貝斯手呂旻（Mi）組成，半年前以少女漫畫風格人物形象在YouTube上開了自己的官方音樂頻道的他們，配合「漫畫」形式及「大人の戀愛」為主題，每個月推出新單曲，其中〈我的夜晚是不是你的白天〉歌詞版MV在沒任何宣傳下，至今更累積點閱超過55萬次。

集結了先前收錄「大人の戀愛」的七首連載歌曲及兩首新歌，已於15數位發行首張專輯《

二分之一》的神祕雙人組合Limi，趁著發片當天終於正式揭開廬山真面目「露臉」！對於當初選擇用「藏鏡人」方式示人，白凌表示：｢我愛面子，不太敢讓大家知道我少女的這一面，所以一開始選擇不露臉，用低級失誤的插畫來當作主視覺。」呂旻則表示原本只是想從幕前音樂人的身分退後，稍微休息，他說：｢那陣子因為睡帽樂團團員出走搞得自己身心俱疲，有點想躲起來。」

藏臉藏了半年的兩人都喜歡「美少女戰士」，因此專輯主題配合少女風漫畫，呂旻自招：「我小時候就很愛跟我妹玩紙娃娃跟芭比，到這個年紀了，還是很愛看少女漫畫！」白凌也爆料：「之前有位歌迷送了我美少女戰士限量的悠遊卡，是月光寶盒的形狀，我馬上拿給他看炫耀，他一臉忌妒一邊尖叫還搶著合照！」覺得呂旻最少女心的行為？她笑說：「應該是他喜歡一個女生喜歡了十年吧！兩個人曾經在一起兩三年，因為現實因素分開，Mi自此之後一直保持單身，還是一直愛著她，這對我來說太浪漫，太少女漫畫了！」

Limi由主唱白淩（Li）及貝斯手呂旻（Mi）組成。（楊大音樂提供）

兩人拍攝宣傳照時互動像戀人，加上興趣相同，好奇私下是否也是一對戀人，白凌說：「我覺得我們表面上像兄弟，私底下是姊妹，會一起討論喜歡的對象、男女之間戀愛的差異，還有生活中、工作上很無聊的小事情都會跟對方分享。沒想過要跟他談戀愛，完全無感，認真去想那畫面有點噁心，好像在意淫自己家人！」呂旻則開玩笑表示：「從一開始認識就是好朋友的感覺，到現在就像家人一樣，就算地球只剩我跟Li兩個人，我也會選擇讓人類滅亡！哈哈！」

(中時 )