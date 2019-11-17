▲老外在松林部落活動中體驗織布的樂趣。（南投林管處提供／楊樹煌南投傳真）

南投林區管理處今17日在親愛村松林部落濁水溪畔舉辦「布蘭原民市集」開幕式，活動有戰舞迎賓、「伊娜谷黃金香糯米」收穫祭入穀倉儀式，現場並有各種地方農特產品展售，吸引大批遊客湧進，歡度愉快的星期假日。

松林部落屬賽德克族德路固群部落，日治時期由日本人引進香糯米旱稻栽種，因濁水溪上游沖積，土質肥沃，種出香糯米除口感Q彈有嚼勁，更散發獨特香氣，早期為進貢日本天皇的貢品。

香糯米目前栽種面積約6公頃，1年只能1穫，產量僅約9千公斤，居民平時捨不得吃，只有過年或宴客時才拿出來烹煮。部落會在秋末舉辦收割感恩活動，感謝祖靈的庇佑讓稻米豐收，部落耆老也會在收割前帶著年輕人下田，仔細搜尋健康飽滿的稻穗，為明年育苗栽種做好準備，也象徵文化、歷史之傳承。

今天上午舉辦熱鬧的布蘭原民市集開幕，下午則由各部落族人帶領遊客體驗「部落悠遊趣」活動，讓遊客深度認識親愛村賽德克族松林部落、萬豐村布農族曲冰部落、法治村布農族武界部落之秘境景點、特有部落文化、農特產品及祖先們生活的智慧與故事。

(中時 )