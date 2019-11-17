前立委翁重鈞接王啟澧競總主委，讓嘉縣綠地變藍天。（張毓翎攝）

85歲蔡永遠參加中國國民黨滿60年，今日受贈榮譽狀。（張毓翎攝）

中國國民黨嘉義縣黨部17日下午舉辦「建黨125週年黨慶表揚暨2020嘉義團結勝選大會」；列名第8的國民黨不分區名單、前立委翁重鈞也至現場疾呼，上屆未納入不分區立委名單，讓縣民失望了，但這次納入第8名，感謝大家多年來關心及支持，讓他更有能力對抗「明文規定」的打壓。

中國國民黨嘉義縣黨慶大會今日下午2點在縣黨部3樓大禮堂，表揚黨齡晉滿60、50、40及30年資深黨員同志與績優義務幹部，並宣布嘉義縣海區立委參選人王啟澧競選總部幹部名單，主任委員由前立委翁重鈞擔任、顧問團長為前立委吳育仁，後援會長為李伊敦。

翁重鈞致詞時表示，黨產遭查封後國民黨資源減少，去年九合一選舉是20年來最辛苦一次，但國民黨仍贏得15縣市，國民黨主席吳敦義若沒功勞也有苦勞，以前南部地區較不被重視，長期艱困的情況，因此，這次的不分區立委名單可看到黨中央對南部的重視。

他強調，這次受中央如此的肯定，大家要當他的手、足，更努力一起拉票，不能讓他「漏氣」，否則他就沒面子回到中央黨部。此外，他也稱讚國民黨總統參選人韓國瑜氣勢與以往不同，他說，以前跟韓共事時，不覺得是位「政治明星」，但這次高雄市長選舉時再遇到，發覺韓的親和力、口才等大幅提升，是位優秀的人才。

今日前立委吳育仁、嘉義縣海區立委參選人王啟澧及縣議員李國勝、詹琬蓁等人皆出席，與黨員同志一同慶祝。王啟澧競選團隊表示，24日下午2點在水上鄉水德路萬能工商旁水德路上，有場競選總部成立大會，韓國瑜、嘉義市長黃敏惠等人皆也會出席，邀請選民們一同參與。

(中時 )