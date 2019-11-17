「防災領域學習工作坊」，讓學員認知求生自救技能簡單易學，並非想像中的困難。（主辦單位提供／柯宗緯高雄傳真）

「防災領域學習工作坊」，讓學員認知求生自救技能簡單易學，並非想像中的困難。（主辦單位提供／柯宗緯高雄傳真）

「防災領域學習工作坊」，讓學員認知求生自救技能簡單易學，並非想像中的困難。（主辦單位提供／柯宗緯高雄傳真）

「防災領域學習工作坊」，讓學員認知求生自救技能簡單易學，並非想像中的困難。（主辦單位提供／柯宗緯高雄傳真）

廣騰國際有限公司與瑞棋精品名刀及藍波山野技能工作社，16日在高雄南台路固興飯店共同舉辦一場難得一見「防災領域學習工作坊」，讓學員認知求生自救技能簡單易學，並非想像中的困難。而參加學員分別來自不同領域，有學校老師、律師、保險業、職業軍人、運輸業、汽車業、企業團體及戶外探險玩家，66位學員均順利闖關成功。

課程內容多元，舉凡城市防災基礎概念、火場逃生技巧、專業滅火器操作介紹、戶外探險裝備認知、戶外照明、露營配備、刀具介紹、簡易傷患搬運實作等，6小時專業課程，內容豐富，現場講師也直接示範高科技防火滅火器材，學員直呼：「好特別的滅火器噴在皮膚上，能順利逃離火場，真是太厲害了」。

廣騰國際有限公司總經理張深筌表示，從小在城市長大，讀高中時某次在放學途中，剛巧見到一場住宅火警，現場火勢猛烈，事發後現場滿目猖夷，之後時刻提醒自己，「防災比救災重要」，且抱著取之社會用之社會為主軸，盼能加強公民預防火災之危機意識。

曾於海軍陸戰隊特勤隊及蛙人部隊擔任山域戰技教官，救人無數的廣騰國際有限公司執行長宋德威表示，台灣《一指帶路Easy Leader》為操作簡單的高端滅火器商品，在防災領域營造對於城市及山野火災防範有多項實際操作測試。

宋德威表示，能將「防災體驗課程」規劃成工作坊，讓民眾直接操作防災技術，學以致用為開課重點；畢竟「不學不會怎麼樣，學過真的不一樣」；宋德威強調，未來廣騰國際在防災營運、親子戶外探險學習營與市場拓展將繼續推動相關課程。

(中時 )