新北市八里區中華路一段大崁二街17日下午4時03分，發生小客車與聯結車擦撞車禍，強烈撞擊使車上駕駛與4名乘客一度受困車內，警方獲報後火速趕往，下午4時19分解救出受困乘客並緊急送醫。

年約20歲男性駕駛，救出時意識模糊，被送往台北市榮總醫院；年約50女子則全身多處骨折被送往淡水馬偕醫院；女19歲、2歲女幼兒及1個月男嬰意識清楚無明顯外傷，分別被送往淡水馬偕及林口長庚醫院觀察，警方將進一步調查事發原因。

(中時 )