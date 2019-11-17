八里小客車撞聯結車 3大2小送醫 17:592019/11/17 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 八里車禍事故一度受困車內，3大2小送醫救治、觀察（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市八里區中華路一段大崁二街17日下午4時03分，發生小客車與聯結車擦撞車禍，強烈撞擊使車上駕駛與4名乘客一度受困車內，警方獲報後火速趕往，下午4時19分解救出受困乘客並緊急送醫。 年約20歲男性駕駛，救出時意識模糊，被送往台北市榮總醫院；年約50女子則全身多處骨折被送往淡水馬偕醫院；女19歲、2歲女幼兒及1個月男嬰意識清楚無明顯外傷，分別被送往淡水馬偕及林口長庚醫院觀察，警方將進一步調查事發原因。 (中時 ) #醫院 #警方 #乘客 #駕駛 #意識 也許您會感興趣 推薦閱讀 勒索長庚醫董座90萬 判刑6月定讞 17:472019/11/13 社會 香港傳黑衣人1死 另1命危者深夜開腦急救 02:182019/11/14 兩岸 政院籲港府：勿將政治意識型態併同子彈射年輕學子 12:532019/11/14 政治 解放駕駛雙手！鴻海整合智慧交通產業鏈全面發展智慧車 19:322019/11/14 財經 基隆醫院122週年院慶 健康整合照護中心盛大揭幕 22:252019/11/14 生活 操弄政治意識形態 正是蔡政府 04:092019/11/15 話題觀察 解放駕駛雙手！ 鴻海全面發展智慧車 04:092019/11/15 產業．科技 意識形態子彈 當心射向自己 04:102019/11/15 兩岸要聞 安南醫院精神科醫師唐心北疑心肌梗塞猝死 女兒借父臉書發死訊震驚親友 00:192019/11/17 社會 公車友善心 北市153駕駛獲表揚 04:102019/11/17 地方新聞 社會熱門新聞 5志願役想調外島 盜蓋連長戳章遭判刑 - 社會 後座馬尾妹露雪白圓臀 他緊跟「護送」22秒 - 社會 安南醫院精神科醫師唐心北疑心肌梗塞猝死 女兒借父臉書發死訊震驚親友 - 社會 人夫激射留體內 險害愛妻歸天 - 社會 地鐵長髮正妹突「開腿」 他看傻：下面空的！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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