台北景美亞聯巴士撞路島 駕駛送醫 17:572019/11/17 中時電子報 吳家詮 、中國時報、 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市一輛客運巴士自撞分隔島，駕駛受到輕傷幸無大礙。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北景美亞聯巴士撞路島駕駛送萬芳醫院。（本報資料照） 台北市羅斯福路4段與萬盛街口，下午5時10分，1輛亞聯客運擦撞分隔島，，由於衝撞力過大，號誌燈被撞斷，巴士擋風玻璃也破裂，駕駛(男性，約50幾歲)卡在車內，左膝疑似骨折、意識清醒已送往萬芳醫院。 據了解，這輛亞聯客運是從台北開往桃園龍潭，行經事發地點突然猛力衝撞分隔島，幸好車內乘客只受到驚嚇沒有受傷，肇事原因正由警方瞭解中。 (中時電子報) #駕駛 #分隔島 #客運 #巴士 #台北 也許您會感興趣 推薦閱讀 微風台北車站周年慶 天天每日一物特價12元 02:412019/11/13 消費 日本住友簽約華德 擬取得約7％股權 08:212019/11/13 財經 解放駕駛雙手！鴻海整合智慧交通產業鏈全面發展智慧車 19:322019/11/14 財經 101辦高空跨年派對 搖滾區每人2,500元 20:412019/11/14 財經 解放駕駛雙手！ 鴻海全面發展智慧車 04:092019/11/15 產業．科技 台北101耶誕禮物夢工廠 6大打卡區網美快來 20:452019/11/15 消費 台北市議員戴錫欽到汐止 力挺立委參選人李永萍 20:062019/11/15 政治 公車友善心 北市153駕駛獲表揚 04:102019/11/17 地方新聞 港機管局：10月客運量540萬人次 較去年同期跌13％ 12:102019/11/17 兩岸 香港機場10月客運量跌13％ 15:462019/11/17 財經 社會熱門新聞 5志願役想調外島 盜蓋連長戳章遭判刑 - 社會 後座馬尾妹露雪白圓臀 他緊跟「護送」22秒 - 社會 安南醫院精神科醫師唐心北疑心肌梗塞猝死 女兒借父臉書發死訊震驚親友 - 社會 人夫激射留體內 險害愛妻歸天 - 社會 地鐵長髮正妹突「開腿」 他看傻：下面空的！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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