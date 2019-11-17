台北景美亞聯巴士撞路島駕駛送萬芳醫院。（本報資料照）

台北市羅斯福路4段與萬盛街口，下午5時10分，1輛亞聯客運擦撞分隔島，，由於衝撞力過大，號誌燈被撞斷，巴士擋風玻璃也破裂，駕駛(男性，約50幾歲)卡在車內，左膝疑似骨折、意識清醒已送往萬芳醫院。

據了解，這輛亞聯客運是從台北開往桃園龍潭，行經事發地點突然猛力衝撞分隔島，幸好車內乘客只受到驚嚇沒有受傷，肇事原因正由警方瞭解中。

(中時電子報)