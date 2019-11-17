康橋國際學校今（17日）天與昨天兩天，包括新店秀岡、青山、林口及新竹4個校區超過3300多位學生走上街頭，用行動作愛心，在雙北市及新竹地區街頭進行勸募，以「食物不浪費‧弱勢有溫飽」為主軸關懷弱勢，將募集的款項用來幫助人安基金會和臻吉祥協會。

周末假日的商圈、車站、美食街等，處處可見穿著康橋制服的學生，拿著勸募箱展現笑容，鼓起勇氣清晰地向陌生人傳達目的，有的人自製小禮物、小餅乾感謝捐款的愛心人士；有的人以音樂、舞蹈來吸引大家目光；有的人自製大張海報協助說明，不論任何形式都是為了吸引更多人重視關懷弱勢的議題。

學生開心分享：「原本一開始覺得困難的事情，多試幾次就會比較熟練，很多事情沒有自己想得那麼困難！雖然很常被拒絕，但為了貢獻自己的愛心，我們越挫越勇！」

康橋國際學校表示，成立第二年的康橋林口校區，今年也有超過千名學生主動參與此活動，新竹與青山校區參加人數比去年更熱烈，而秀岡校區則是凝聚家族力量，由學長姐自主性的帶領學弟妹跨年級組隊，傳承自身的經驗。行動勸募在康橋，不僅是學生的活動，每年也有許多家長共襄盛舉，以身作則做出良好的示範，與孩子一同為公益盡一份力。

康橋表示，學校重視的不只是課業上的學習，更希望透過各式活動，培養孩子勇於挑戰與獨立行動的多元能力，讓學習更多樣化，而行動勸募有別於其他學校的募款方式，能讓學生轉被動為主動，孩子需深刻了解受助者的困難與需求，才能將助人的心意清楚表達，進而說服被勸募者，在過程中，不僅培養出學生關懷與服務的主動心，對社會的高度關懷力，更學習到許多如溝通、團隊合作等帶得走的能力。

(中時 )