阿肯色州兩位大學教授製毒，情節神複製熱門影集《絕命毒師》

美國阿肯色州韓德森州立大學2位化學教授，因遭控在校內製冰毒而被捕。別以為這是曾紅透半邊天的影集《絕命毒師》（Breaking Bad）番外篇，2位教授也跟該劇主角懷特無關。

警方表示，涉案的教授分別為45歲的貝特曼與46歲的羅蘭，他倆都是韓德森州大化學系的助理教授，他倆將面臨製造冰毒以及使用毒品工具等罪名。

這兩位都擁有博士學位的老師「學以致用」事件之所以東窗事發，是因為有人舉報實驗室傳出特別氣味。校方在事發後僅稱貝特曼與羅蘭雙雙停職，實驗室已重新開放，但未提及2位老師是否在校內製毒以及其他細節。

警方則表示調查正在進行中，一旦檢方蒐證完畢並起訴2人，貝特曼與羅蘭就必須出庭。

2008年到2013年播出的《絕命毒師》，描述高中化學老師懷特，在得知自己罹患肺癌末期後，與學生合作製作、販售冰毒，在他死後就可解決家中的財務危機。

(中時 )