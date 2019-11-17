阿根廷披索持續走貶，卻意外帶動觀光潮，今年上半年觀光客達146萬人，預計年底可破300萬人。

披索匯價今年以來持續重挫，資金嚴重出逃，阿根廷政府9月宣布實施外匯管制。截至8月底，阿根廷披索兌美元匯率已貶至59.5披索兌1美元，貶值幅度達36.71%。10月底總統大選後，民粹裴隆主義復辟，披索走勢更不樂觀。

不過披索貶值反而帶動了觀光潮。據中央社報導，今年上半年，造訪有「南美巴黎」之稱的布宜諾斯艾利斯的外國遊客超過146萬人。觀光客以巴西和美國人為主，歐洲旅客則增長13%。平均每名外國遊客在布市住宿花費約為900美元。

在首都布宜諾斯艾利斯一家獲選最有價值的高級餐廳，享用一餐約花費100美元，對一般阿根廷人而言很貴，但對美國人而言卻很划算。

而巴西人也愛阿根廷，會前往布宜諾斯艾利斯欣賞重要足球賽事。

另一重要旅遊市場為學術旅遊，近年許多巴西、歐美年輕學子到布宜諾斯艾利斯求學兼觀光。

(中時 )