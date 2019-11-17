▲南投國際身心障礙者日，立委馬文君出席致意並與摸彩獲獎民眾合影。（楊樹煌攝）

南投縣108年度國際身心障礙者日暨公益彩券宣導活動今17日在南投縣會展中心熱鬧登場，由縣長林明溱主持，有來自各鄉鎮身心障礙者、家屬及社會大眾約1,600人到場參與，場面盛大。

林縣長表示，投縣身心障礙朋友們，面對環境橫逆，仍能自立自強奮發不怠，並積極參與社會各項活動，服務人群，精神令人感佩，期勉身心障礙朋友都能發揮所長，堅強克服困難，積極開創美好人生。

林縣長也表示，目前投縣約有3萬多位身心障礙者，縣府相當重視身心障礙者福祉，積極推動社福施政、引進社會資源挹注等，就是希望能扶持身心障礙者走向社會，發揮專長，開創出屬於自己的幸福生活。未來縣府將賡續社福施政方針，讓身心障礙者及弱勢族群獲得更好的照顧，身心障礙者如有困難也可向縣府相關單位反映，縣府將會盡力協助。

立委馬文君、議員曾振炎都出席致意。馬立委表示，縣府照顧身心障礙者方面相當用心，為使身心障礙者福只更臻完善，未來將配合縣府施政，在立法院爭取經費，讓身心障礙者就業、生活、福利等方面都能更好、更幸福。

活動中，林縣長並頒獎表揚長期以來踴躍進用身心障礙員工的單位，並感謝他們長久以來願意釋放工作機會給身心障礙者，給予他們同等的就業機會。

(中時 )